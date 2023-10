La salute dei bambini nei “primi mille giorni”: un aiuto per i neo-genitori e contro il disagio infantile

Promuovere la salute dei più piccoli, assistere genitori e mamme durante la gravidanze e il parto, favorire l’allattamento al seno, individuare precocemente le difficoltà dello sviluppo del bambino da 0 a 36 mesi e i segnali a rischio per il disagio infantile. Sono questi gli obiettivi della campagna informativa a sostegno della genitorialità e di sani stili di vita nei primi mille giorni di vita del bambino messa a punto dal Comune di Forlì e dall’Ausl Romagna.

Il progetto prevede la realizzazione di video della durata di due minuti (da un minimo di 8 a un massimo di 12) rivolti a futuri e neo-genitori sulle tematiche del Percorso nascita e sui sani stili di vita da adottare in gravidanza e nei primi mille giorni. I video dovranno valorizzare i servizi del territorio e le diverse professionalità, incentivare la fiducia verso i servizi pubblici, risultare accattivanti e piacevoli e anche convincenti. La campagna informativa si inserisce all’interno delle azioni previste dalla normativa, sia nazionale che regionale, in un’ottica di prevenzione e di promozione della salute. Inoltre, anche il quinto Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva indica la necessità di utilizzare strumenti innovativi e un approccio integrato per incidere con maggiore efficacia nel periodo di vita a zero a tre anni.

La scelta di comunicare attraverso i video è dovuta al fatto che questo strumento si rivela molto efficace e consente di esprimere al meglio i messaggi, capaci come sono di catturare l'attenzione e di suscitare emozioni. I “primi mille giorni" sono un target seguito da una rete di professionisti e servizi ad alta integrazione socio sanitaria, costituito per il Comune di Forlì dall’Unità Centro per le famiglie della Romagna forlivese (Nadia Bertozzi e Vesna Balzani), dall’unità Minori (Sara Balduzzi) e dal Centro Donna e Pari opportunità (Giulia Civelli). Per l’Ausl Romagna, dal direttore di distretto Francesco Sintoni, dall’unità di Pediatria (Enrico Valletta), dall’unità di Epidemiologia e Promozione della salute (Paola Scarpellini), dall’unità Salute Donna Infanzia, Consultorio Familiare e Consultorio Giovani (Giovanna Rita Indorato, Elvira Di Biase, Sylvie Cignani) e dai pediatri di libera scelta (Valentina Venturi).

Una precedente esperienza di video dedicati all’adolescenza su temi di interesse quali scuola, amicizie, affettività, salute, è stata utilizzata per gli incontri con i ragazzi ed è presente nel sito dell’Ausl, del Comune di Forlì e della Regione Emilia Romagna. Durante la pandemia, inoltre, sono stati realizzati altri micro-video per presentare i servizi offerti dal Centro per le Famiglie in presenza e a distanza, quali Gruppi Cicogna e consulenze online. Il progetto è stato presentato giovedì mattina in Municipio dall’assessora al Welfare, Barbara Rossi, alla presenza degli operatori dei servizi comunali e della Ausl Romagna, con il regista Alessandro Quadretti.