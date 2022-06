Salute protagonista alla "Sagra della cozza" con l'associazione Morgagni Malattie Polmonari

Lo scorso weekend i volontari dell'Associazione Morgagni Malattie Polmonari hanno partecipato alla "Sagra della Cozza" a Cervia, dedicata ad una delle grandi eccellenze culinarie della nostra Riviera Romagnola. L'associazione, con i suoi volontari, ha allestito un banco informativo per sensibilizzare gli intervenuti ai temi riguardanti le problematiche legate alle malattie polmonari e all'importanza del respiro.

"Continua il nostro impegno - ha dichiarato Matteo Buccioli, presidente di Ammp - nella divulgazione delle tematiche riguardanti le malattie polmonari e il trapianto di polmone. I nostri volontari sono il nostro punto di forza in questa opera continua e costante di sensibilizzazione sull'importanza del Respiro. Per questo ci tengo particolarmente a ringraziare loro e gli organizzatori della Sagra di Cervia per questa nuova opportunità che ci è stata offerta di diffusione della nostra mission".