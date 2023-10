Cade in una scarpata: cagnolino salvato dai Vigili del Fuoco con tecniche alpine

Salvato dai Vigili del Fuoco dopo esser caduto in una scarpata. E' la disavventura accorsa domenica pomeriggio a Bertinoro ad un cane. L'allerta alla sala operativa del 115 è giunta poco prima delle 18.30. Subito si sono attivati una squadra della sede centrale ed una squadra Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco di Forlì. Il personale del 115, tramite manovre di derivazione alpinistica, sono riusciti a raggiungere il cane ad una decina di metri dalla strada e recuperarlo per poi riaffidarlo ai padroni in buone condizioni.