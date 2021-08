Cucciolo di cinghiale finisce in un laghetto e rischia di annegare: salvato dai Vigili del Fuoco

Cucciolo di cinghiale tratto in salvo dai Vigili del Fuoco. L'intervento è stato effettuato sabato mattina, poco prima delle 8.30, a Trivella, nel comune di Predappio. L'animale è caduto in un laghetto: per la missione di salvataggio ha operato il personale Speleo Alpino Fluviale, recuperando il piccolo cinghiale attraverso l'utilizzo di un gommone da soccorso. Riportarlo a riva, il cucciolo di cinghiale non risultava ferito e in buone condizioni. Al termine dell'operazione è stato liberato. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Provinciale.