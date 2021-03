Accusa improvvisamente un malore in strada: due passanti le salvano la vita grazie al massaggio cardiaco

Quando tutto sembrava compromesso, i suoi angeli custodi hanno deciso che non era ancora arrivato il momento. Erano da poco passate le 17:30 di venerdì quando una signora, in sella alla sua bicicletta, ha accusato un improvviso malore ed è crollata a terra. Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Medaglie d’oro e via campo di Marte, a Forli.

La donna, sull’ottantina, è rimasta a terra nella pista ciclabile priva di sensi e in arresto cardiaco. Per sua fortuna in quell’esatto momento stavano transitando due persone, un uomo ed una ragazza, che si sono immediatamente fermati ed hanno prestato le prime cure alla malcapitata.

I due hanno praticato per ben quattro volte il massaggio cardiaco alla donna, mentre era già stato allertato il 118: al quarto tentativo la signora si è ripresa ed è stata affidata alle cure dei sanitari che nel frattempo erano giunti a sirene spiegate sul posto, per poi trasportarla in ospedale. La prontezza dei due soccorritori, unita alla capacità di praticare un massaggio cardiaco, è stata fondamentale nel salvataggio della signora. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale di Forli.