Anziano perde sangue e stramazza per terra: poliziotti gli salvano la vita bloccando l'emorragia

Provvidenziale intervento degli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della questura di Forlì, al comando del dirigente Andrea Valzania, che ha soccorso un anziano colpito da una grave emorragia, riuscendo ad arrestare la fuoriuscita di sangue, salvandogli la vita. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì. Erano circa le 13 e la pattuglia stava transitando in via Balzella. Giunti all'altezza dell'incrocio con via Organi i poliziotti hanno notato steso a terra un anziano. Immediatamente gli agenti hanno soccorso l’anziano, 88 anni, ancora cosciente, ma particolarmente pallido.

Aveva infatti accusato un'importante emorragia ad un piede, verosimilmente riconducibile da un’ulcera venosa. La gravità della situazione era confermata dalla presenza di numerose chiazze di sangue presenti attorno a lui. Mentre un agente richiedeva l’intervento del 118, l’Ispettore capopattuglia, utilizzando la cintura a strappo con velcro dei propri pantaloni, ha avvolto e stretto, a livello dell’inguine, la gamba dell’uomo e con altre fasce in velcro gli ha cinturato il polpaccio, per bloccare il flusso del sangue dall’arteria femorale, fino all’arrivo dei sanitari. L’intervento degli agenti si è dimostrato essenziale, interrompendo infatti la fuoriuscita del liquido ematico. I sanitari, giunti rapidamente sul posto in circa 5 minuti, hanno poi “stabilizzato” l’anziano, trasportato al Pronto Soccorso per le successive terapie del caso.