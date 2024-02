Salvato un cane nel greto del fiume

Alle ore 17,45 di mercoledì, una squadra SAF - Speleo Alpina Fluviale, della Sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta nel comune di Galeata lungo la SP4 del Bidente, in seguito alla segnalazione di un cane in pericolo sotto al ponte che passa sul fiume Bidente. La squadra giunta sul posto, si calava per una decina di metri per raggiungere il cane in bilico sul greto del fiume, lo ha imbragato con apposita attrezzatura ed è riuscita e riportarlo al sicuro in buone condizioni di salute per poi affidarlo al proprio padrone.