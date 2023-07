Samuele racconta il suo 100: "L'alluvione? Siamo scesi in campo per dare un aiuto a chi aveva perso tutto"

Tra i diplomati del Saffi-Alberti c'è Samuele Bassi, che ha archiviato il percorso delle superiori indirizzo "Biotecnologie Ambientali". Samuele, racconta di sè, "è quella persona che riesce ad essere amico di tutti, gli piacciono le sfide e fa di tutto per superarle. Cerco di mettere passione in ogni cosa che faccio e soprattutto cerco di avere sempre il sorriso, anche se qualcosa va storto, mi piace distinguermi dagli altri e non seguire sempre la “moda del momento”. Tra le mie passioni ci sono la cucina, l’atletica (il mio sport) e soprattutto le attività in mare".

Lei si è diplomato con il massimo dei voti. E' un risultato che ha richiesto molti sacrifici?

"Per arrivare a prendere 100 sicuramente ci vuole qualche sacrificio, ma sono comunque sacrifici belli perché alla fine rimangono nel nostro bagaglio di vita; però come per ogni vetta da scalare ci sono degli ostacoli da superare".

Torniamo indietro di cinque anni. Come mai ha scelto il Saffi-Alberti?

"Il Saffi Alberti è quel luogo che non vorresti mai smettere di visitare, scelto da me per i consigli dati da mia sorella Giada, dal suo ragazzo Leonardo ed Edoardo fratello di quest’ultimo, tutti anche loro diplomati con 100. Ho capito che avrei voluto prendere parte a questa avventura non appena sono stato in visita ai laboratori didattici, ero davvero colpito".

Al di là del 100, che valutazione dà del suo cammino alle superiori?

"Il mio, ma come quello di tanti altri è stato un cammino davvero particolare, segnato da avvenimenti di grande importanza e gravità (Covid-19 e alluvione), non ho abbassato comunque mai la guardia, mantenendo impegno e concentrazione. Se avessi la possibilità di tornare indietro, spererei in un cammino segnato dalla normalità, gli anni del covid sono stati gli anni più “soli”, a partire dalla mancanza del contatto fra compagni di classe e professori, una sorta di alienazione da computer".

Nell'ultimo periodo è arrivata anche l'alluvione. Come l'ha vissuta?

"L’alluvione ha segnato un'altra battuta d’arresto per la scuola, ma come io e nessuno siamo stati “fermi”, bensì siamo scesi in campo per dare un aiuto a chi aveva perso tutto, dopotutto Forlì, è casa mia e in casa ci si dà una mano".

Come è stato il giorno della maturità? Avrebbe preferito anche lo svolgimento delle prove scritte?

"Il giorno della maturità temevo di non essere all’altezza, gli argomenti da sapere erano vasti. La mancanza delle prove scritte ha penalizzato molti studenti, i quali avrebbero potuto far emergere tutti i loro punti di forza. Avrei preferito svolgere anche le prove scritte, per dare dimostrazione della preparazione che ci avevano dato i professori. Non posso però non dire che l’esperienza della maturità non sia stata davvero entusiasmante e piena di emozioni di ogni genere, un’esperienza unica e davvero importante per conoscere meglio noi stessi e vedere nel corso di 5 anni chi e cosa si è diventati, nel bene e nel male".

Qual è l'insegnamento più importante che ha ricevuto?

"Ho ricevuto tanti insegnamenti durante il mio percorso. Quello più importante? Credere in me stesso e non mollare, cercando di esaltare i miei aspetti migliori e nascondere le insicurezze. Professori e compagni di scuola, sono fonte di forza, quella che serve per superare i propri limiti".

Progetti per il futuro?

"Per il mio futuro mi attendono gli studi Universitari presso Rimini alla Facoltà di Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali. Mi permetta un ultimo pensiero".

Prego

Ringrazio tutti di cuore, un ambiente scolastico ideale dipende da ciascuna persona che ne fa parte, e per concludere come disse Rita Levi Montalcini “La scelta di uno studente dipende dalla sua inclinazione; ma anche dalla fortuna di incontrare un grande docente”.