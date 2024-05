San Colombano, continuano i lavori sul viadotto: previsto un senso unico alternato sulla Bidentina

Da venerdì 3 maggio è in programma un senso unico alternato sulla Provinciale 4 del Bidente in corrispondenza dei lavori di consolidamento statico del ponte sul Rio San Giorgio a San Colombano, nel comune di Meldola. Proseguono i lavori di consolidamento sismico del viadotto per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro da parte della ditta Ingeos Srl, subentrata nel cantiere a novembre a seguito di rescissione del contratto con la precedente affidataria. Terminati i lavori strutturali sui piloni, da venerdì 3 maggio fino indicativamente al 22 giugno si andrà ad intervenire sul lato destro della carreggiata e successivamente fino metà agosto, salvo imprevisti, sul lato sinistro. I lavori di finitura verranno realizzati entro il mese di settembre. Per permettere lo svolgimento del cantiere, senza interrompere la percorribilità, verrà istituito il senso unico alternato di marcia, come concordato con la cittadinanza durante l’incontro pubblico di martedì 24 aprile scorso nel comune di Meldola.