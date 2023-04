“Vediamoci al San”: il quartiere della cultura ha il suo slogan. Nuova vita per l'ex asilo Santarelli

Da oggi si chiama "San" - chiaro il gioco di parole - il quartiere della cultura di Forlì. “San” che sta per “Spazi artistici nuovi” è l’acronimo coniato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Forlì che vuole così riunire sotto lo stesso tetto il percorso culturale della città: la chiesa di San Sebastiano, il San Domenico, la chiesa di San Giacomo e, poco distante, l’ex asilo Santarelli. Uno slogan ideato per promuovere i luoghi della cultura forlivese in cui i nuovi spazi sono, evidentemente, quelli dell’ex asilo Santarelli, che entro il mese di giugno torneranno disponibili, dopo la fine dei lavori di ripristino iniziati nel 2018.

Qui avranno sede i laboratori per l’innovazione, con il trasferimento di quelli attualmente ospitati nella sede di via Valverde, e con una vocazione improntata alla storia del Novecento. Il progetto di riqualificazione dell’ex asilo Santarelli, che va sotto il nome di “Cultural Heritage e cittadinanza attiva”, è stato complesso e di lunga durata, finanziato con fondi Por-Fesr 2014-2020 per un importo di 1 milione 250 mila euro destinati al recupero strutturale a cui se ne aggiungono 376 mila per la promozione.

Con parte di questi fondi è stata realizzata la nuova campagna di comunicazione del Comune di Forlì, come ha spiegato la dirigente del settore, Rossella Ibba, che intende promuovere non solo i nuovi spazi del Santarelli, ma anche il percorso che si snoda tra il San Sebastiano, vocato al contemporaneo, il San Domenico con le grandi mostre e l’Arena e il San Giacomo, un contenitore polifunzionale.

“Abbiamo pensato di dare un nome a quattro grandi contenitori che insieme costituiscono il quartiere della cultura della nostra città - ha spiegato l’assessore alla Cultura, Valerio Melandri - per dare al turista e al cittadino nuove opportunità. ‘Vediamoci al San’ sarà per tutti un richiamo a vivere i luoghi della cultura in modo naturale e condiviso: un po’ come a Roma si dice vediamoci al Maxxi. Il San Sebastiano per il contemporaneo, il San Domenico per le grandi mostre e le fotografiche e il San Giacomo per eventi commerciali e culturali”.

La nuova campagna di comunicazione, realizzata da Casa Walden, conta anche su una nuova segnaletica, su un sito web appositamente realizzato e, a breve, vedrà anche l’arrivo di una nuova figura che coordinerà le iniziative.

“Vogliamo rendere visibile quello che oggi non è visibile e ridare dignità a questi luoghi restituendoli alla cittadinanza - sottolinea Melandri - riaprendo quel dialogo quotidiano che è sempre esistito tra i forlivesi e la cultura”.

“Siamo in presenza di un progetto di larghe vedute - hanno sottolineato Cosetta Gardini e Giuseppe Tolo di Casa Walden -. Quando abbiamo pensato questa nuova campagna di promozione culturale ci siamo ispirati alla traiettoria dei contenitori culturali ma anche alle aree verdi che li circondano, come si può capire dall’utilizzo dei diversi colori del logo, a partire dai giardini del San Domenico”.