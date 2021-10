San Giacomo "sold out" per la Dama dei Gelsomini: "Vogliamo portare le opere in mezzo a noi tutti"

Il San Giacomo "sold out" per la prima di "Un'opera al mese", la rassegna ideata da Stefano Benetti e organizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Forlì con i Musei Civici in collaborazione con l'associazione Amici dei Musei Civici di Forlì. L'appuntamento è stato dedicato alla scoperta della "Dama dei Gelsomini" del Museo Civico di San Domenico, oggi attribuita concordemente al pittore fiorentino Lorenzo di Credi, uno dei ritratti emblematici del rinascimento italiano, sia per la sfuggente identità della dama effigiata, sia per il possibile significato del dipinto.

"Abbiamo fatto scendere per l'occasione l'opera dal secondo piano della Pinacoteca al San Giacomo, con una platea che gremita è dir poco - escalma su Facebook l’assessore alla cultura del Comune di Forlì Valerio Melandri -. Questo è quello che voglio fare per la cultura, togliere da sotto le varie campane di vetro le nostre opere e portarle in mezzo a noi tutti con la collaborazione dell'associazione Amici dei Musei San Domenico". In platea era presente tra gli altri anche il sindaco Gian Luca Zattini.

Dopo il successo del primo appuntamento dedicato alla Ebe del Canova del gennaio 2020, il neonato ciclo di incontri mensile dedicato a raccontare il patrimonio storico-artistico forlivese si era dovuto interrompere a causa dell'emergenza Covid. Ora la rassegna è ripartita dal racconto di una delle opere indubbiamente più belle ed accattivanti delle raccolte civiche forlivesi. A restituirne un punto di vista inedito e suggestivo è stata la storica dell'arte Alessandra Zamperini dell’Università di Verona che ha accompagnato il pubblico in un suggestivo viaggio nello splendore delle corti italiane del Rinascimento.