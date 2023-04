Non c'è San Pellegrino nel progetto "San", l'ex vicesindaco: "Valorizzarlo con un percorso unico"

Il primo maggio si celebra San Pellegrino, compatrono di Forlì, "un santo da valorizzare sempre di più" secondo l'ex vicesindaco della giunta Balzani, Giancarlo Biserna. L'opinione nasce all'indomani della presentazione del progetto culturale "San", acronimo coniato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Forlì che sta per “Spazi artistici nuovi” e che identifica un percorso culturale della città che comprende la chiesa di San Sebastiano, il San Domenico, la chiesa di San Giacomo e, poco distante, l’ex asilo Santarelli. Di questo progetto non fa parte la basilica di Piazza Morgagni dedicata al compatrono cittadino.

"A mio avviso "chi doveva" non se lo è posto assolutamente il problema, perché l'establishment locale, ma non il popolo, sentono San Pellegrino e la sua Basilica di serie B - sono le parole di Biserna -. Invece non e' affatto così, perché il nostro unico santo forlivese e' in "A super". Ce lo ricordano persino i pellegrini che vengono da tutto il mondo, pochi giorni fa anche dal Madagascar, che degli altri "San" proprio se ne fregano. Comunque meglio così perché per San Pellegrino occorre un percorso unico che lo valorizzi nell' ambito delle vere eccellenze forlivesi a livello mondiale. E su questo versante finalmente la città si sta muovendo".

Da Biserna un ringraziamento "a tutti quelli che lavorano a questo grande progetto che quest'anno ha aggiunto ai festeggiamenti tradizionali del Santo le Tre Giornate Pellegriniane. Giovedì 4 maggio alle 17 ci sarà un convegno importante nel salone comunale sulla cura e sull'accompagnamento del malato oggi. E tutto questo per cominciare a custodire davvero ed a valorizzare l' eredità del nostro Pellegrino".