Devozione a San Pellegrino, in duecento alla visita della casa natale

Sono stati circa 200 i forlivesi che hanno preso parte il 29 aprile scorso alla visita alla casa natale di San Pellegrino, in via Lazzarini. E subito prima alla visita alla Chiesa della Santissima Trinità in piazza Melozzo, per vedere il luogo dove riposano i genitori del Santo, Berengario Laziosi e Flora Aspini. Sono i dati che forniscono Giancarlo Biserna e Vincenzo Bongiorno, organizzatori della prima edizione delle Giornate Pellegriniane. Nelle giornate del 21, 22 e 29 aprile, sono state circa 400 le persone che hanno partecipato in totale all'iniziativa.

Spiegano Biserna e Bongiorno: “A 678 anni dalla sua salita in Cielo, avvenuta il primo maggio 1345, San Pellegrino Laziosi continua ad essere una presenza viva per Forlì, la città natale dove svolse la sua missione per circa cinquant’anni. La dimostrazione è arrivata dalle migliaia di persone che si sono recate anche quest’anno a salutare il Santo in occasione della sua festa, appunto il primo maggio. Ulteriore conferma è arrivata anche dalla numerosa partecipazione alla prima edizione delle Giornate Pellegriniane, una nostra piccola idea, condivisa con la Comunità di Forlì dei Servi di Maria, realizzata e promossa con strumenti semplici e grazie al sostegno dell’Associazione Dino Amadori e di Confedilizia Forlì-Cesena, e ovviamente con l’aiuto di diverse persone di buona volontà, che ringraziamo di cuore”.

Oltre alle Giornate Pellegriniane, vi è poi stato il 4 maggio l’incontro pubblico dal titolo “La cura e l’accompagnamento della persona malata oggi”. Un’occasione di approfondimento per custodire l’eredità di San Pellegrino, promosso da Comune di Forlì, Diocesi di Forlì-Bertinoro, Ordine dei Servi di Maria, Irst “Dino Amadori” Irccs e Ausl Romagna.

Commentano i due organizzatori: “Il Salone Comunale si è riempito alle ore 17 di un venerdì. Non era cosa semplice, eppure è avvenuto. Segnali incoraggianti, per continuare su questa strada, poiché San Pellegrino Laziosi, miracolosamente guarito nel 1325 all’età di sessant’anni alla gamba destra in cancrena che doveva essere amputata dal medico del Convento Paolo Salaghi, è invocato dagli ammalati e in particolare da quelli di tumore per i quali ogni mercoledì, alle ore 17, si celebra la preghiera nella basilica di piazza Morgagni. E la nostra Romagna, grazie alla visione lungimirante che ebbe il prof. Dino Amadori, fondatore prima dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) e poi dell’Istituto Romagnolo per lo studio dei Tumori (IRST-IRCCS) a Meldola, nella ricerca e nella cura del tumore è diventata faro”.

“La figura di San Pellegrino Laziosi va sempre più valorizzata, rilanciata nella scia della cura del malato, con i progressi della medicina ma anche all’insegna di una dimensione transcendente, nel rapporto tra ragione e fede, nella prossimità al paziente. È una strada su cui continuare a lavorare, una "vocazione" su cui investire per Forlì e da comunicare sempre più convintamente al mondo, dove in più parti in tutti i continenti vi è già la devozione verso il Santo forlivese. La comunità dei Servi di Maria di Forlì è proprio composta da tre religiosi che vengono da molto lontano, dalle Filippine: il superiore Padre Roger, Padre Leo e Padre Michele. Svolgono un prezioso servizio, aiutati da alcuni laici volontari e forti dell’affetto del popolo forlivese, attratto dalla loro semplicità di modi. In San Pellegrino Laziosi, Forlì ha una chiara "vocazione" da fare fiorire sempre più”, concludono Biserna e Bongiorno.