San Valentino accende i desideri delle coppie: tra spogliarelli e "sex roulette", la parola d'ordine è sperimentare

"O' famo strano?" Sperimentare è la parola d'ordine di questo San Valentino. Non solo fiori, poesie, dediche romantiche e cena a lume di candela, ma anche il brivido del piacere. Anche tra i forlivesi la festa degli innamorati si trasformerà in un'occasione per trovare la simbiosi perfetta e il desiderio nel riscoprire il calore affettivo trasmesso dal proprio partner anche in un'altra chiave. Più piccante lui o lei? "E' un 50 e 50 - racconta Michael Marchetti del "Lui & Lei Erotic Market", il sexy shop lungo la via Emilia tra Forlì e Faenza -. Ci sono clienti di ambo i sessi che acquistano dei gadget per fare qualcosa insieme al proprio partner. In questo periodo di San Valentino sia donne che uomini si presentano in negozio da soli per acquistare una sorpresa, ma al di là di questa festa si presentano anche coppie che scelgono insieme cosa vogliono provare per vivacizzare il rapporto, cercare stimoli nuovi e sperimentare".

La "Sex Roulette", ad esempio, è un gioco che attira la curiosità delle coppie: "La freccia - illustra l'esercente - indica il numero che decide il gioco erotico da fare, illustrato in una guida presente all'interno della scatola". Bene anche le vendite di intimo provocante per cimentarsi in uno spogliarello alla "Nove settimane e mezzo", ma, evidenzia Marchetti, "il punto forte resta l'oggettistica". Il gadget più richiesto? "L'ovetto vibrante da azionare con un comando a distanza che ne regola anche la velocità, con uno stimolo inaspettato ed intenso. Viene usato spesso durante le cene nei ristoranti per divertirsi, per rendere l'idea un po' come la scena del film "50 Sfumatore di Grigio", anche se in quel caso veniva usato un altro gioco erotico. Non è una novità, esistono da oltre un decennio, ma è uno degli articoli più acquistati".

Le abitudini sotto le lenzuola stanno cambiando, con le coppie sempre più disinvolte: "Ho notato un aumento delle coppie, anche giovani tra i 25 ed i 30 anni, che si stanno approcciando a questo mondo, cercando qualcosa di nuovo, acquistando vibratori per stimolare i propri partner e da usare reciprocamente, intimi sexy, lubricanti e gel massaggio. Ma ho notato in genere, anche negli over, un'apertura mentale, grazie anche all'aiuto del web, che sta sdoganando questo settore con le prime recensioni dei sexy toys".