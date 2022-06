Sanità, appello della Uil ai Consigli comunali: "Liste di attesa e lavoratori allo stremo"

"Liste di attesa e lavoratori allo stremo". Parte dalla Uil Forlivese un appello rivolto ai Consigli Comunali in difesa della sanità pubblica, lanciando la "vertenza sanità". Enrico Imolesi e Michele Bertaccini, rispettivamente segretario generale della Uil e segretario Uilfpl, segnalano "difficoltà crescenti ed un sempre più diffuso malessere da parte di lavoratrici e lavoratori che, dopo due anni in prima linea nella pandemia, ancora adesso si trovano a lavorare in condizioni critiche, anche alla luce di carenze di organico".

E la Uil - Uilfpl di Forlì, su iniziativa del segretario regionale Giuliano Zignani, ha inviato a tutti i consigli comunali del Forlivese un ordine del giorno, spiegano Imolesi e Bertaccini, "nella convinzione che sui temi della sanità occorra trovare una voce forte e coesa in difesa dell’equità di accesso alle cure delle nostre collettività locali e delle migliaia di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno, con il loro senso di responsabilità e professionalità, surrogano le carenze di sistema che l’esperienza della Pandemia avrebbe già dovuto colmare. Auspichiamo una forte spinta che parta dalle Istituzioni Locali, quelle più vicine ai bisogni dei cittadini, affinché il rilancio e il potenziamento della nostra sanitá Occorre su questo che la politica e le istituzioni locali ci siano".