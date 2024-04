Sanità, asse Forlì-Cina: esperienza professionale e culturale di tre mesi per altri cinque medici orientali

Dopo il viaggio in Cina della delegazione di primari forlivesi (composta dal professor Giorgio Ercolani, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì e professore ordinario di Chirurgia all’Università di Bologna; dal dottor Fabio Tarantino, direttore dell’ Unità Operativa di Emodinamica di Forlì e Cesena; dalla dottoressa Roberta Gunelli, direttrice dell’Unità Operativa di Urologia di Forlì; e dal dottor Carlo Fabbri, direttore della Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena) e l'arrivo di quattro medici cinesi all'ospedale di Forlì, prosegue la collaborazione tra l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì e Lishui Central Hospital - Wenzhou Medical University (Cina).

Sono infatti arrivati, in questi giorni, in Italia, altri cinque dottori del Lishui Central Hospital che si fermeranno, per circa tre mesi, all’ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì per un’esperienza professionale e culturale. Si tratta del Dott.Pengpeng Liu, che farà esperienza nell'Unità Operativa di Chirurgia Senologica di Forlì con la dottoressa Annalisa Curcio, della dottoressa Qiaoying Rao, che andrà all’Irst Irccs di Meldola, seguita dal dottor Luca Ballanti, il dottor Kailai Zhu, all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Forlì, con il dottor Stefano Maitan, il dottor Shiyong Ye all'Unità Operativa di Emodinamica di Forlì-Cesena con il dottor Tarantino e il dottor Hongtao Xu, vice-direttore del Lishui Central Hospital, che andrà all'Unità Operativa di Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì, diretta dal professor Ercolani.