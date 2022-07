Sanità, la Cgil chiede azioni immediate: "Assunzioni e sostegno agli Oss. Presidio davanti all'Ausl"

La Fp Cgil esprime forte preoccupazione per le continue segnalazioni pervenute relative alla carenza del personale Oss su tutti i territori riguardanti l'Ausl della Romagna, ed in particolare nei dipartimenti Medici e di Emergenza Urgenza, con assenze rispetto agli organici base, anche di 4/5 unità per unità. "Ad un anno di distanza dalla nostra prima segnalazione la situazione è sempre più allarmante - dice la Fp Cgil in una nota -. Le ultime assunzioni a tempo determinato non riescono minimamente a coprire le vere esigenze dei reparti per quanto riguarda l’assistenza di base, e le figure sanitarie non hanno i numeri per andare a coadiuvare il personale Oss in alcune attività".

La mobilitazione regionale che come Fp Cgil è stata aperta con il presidio dello scorso 15 giugno sotto alla Regione, per lo sblocco delle risorse e delle assunzioni nella sanità pubblica, ha proprio questo obiettivo. "Vogliamo mettere volti e storie a quelle mancanze di risorse - dice la Cgil -. Sono ad esempio appunto i volti delle Oss che assistono noi e i nostri cari quando veniamo ricoverati, quando ci rivolgiamo all’assistenza sanitaria pubblica. Il taglio alle risorse e il blocco delle assunzioni sono tagli e blocchi assunzionali a chi con impegno e professionalità si prende cura ogni giorno di chi è fragile e bisognoso di assistenza".

La pandemia Covid ha chiesto, e sta ancora chiedendo, un forte sacrificio a chi lavora nella sanità pubblica "non è più possibile chiedere ulteriori sacrifici, è il momento di avere le assunzioni necessarie a lavorare in sicurezza, e dando il migliore e corretto servizio assistenziale a chi si rivolge alle strutture pubbliche. Per questo se non arriveranno risposte veloci e concrete dall’Azienda e dalla Regione, scenderemo in presidio davanti all’azienda Ausl come abbiamo fatto davanti alla Regione" conclude la Cgil.