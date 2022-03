Sanità e formazione, il gruppo Giovani Otorinolaringoiatri regionale si riunisce a Forlì

Il gruppo Giovani Otorinolaringoiatri dell'Emilia Romagna si riunirà il 26 marzo all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per n incontro formativo alla presenza di Giovanni Cammaroto, dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì diretta dal professor Claudio Vicini, che sarà il delegato per la regione Emilia Romagna. Il gruppo Giovani Otorinolaringoiatri nasce con l’intento di aggregare tutti i giovani soci under 40 (o con meno di dieci anni di pratica professionale dal conseguimento del titolo di specialità) e promuovere la formazione, il network, la ricerca scientifica e il senso di appartenenza e di identità al fine di concretizzare le idee, le proposte e le esigenze dei giovani otorinolaringoiatri. "Risonanza magnetica nucleare nella patologia oncologica rino-orofaringea e del cavo orale: nozioni sulla metodica e pratica clinica" sarà il tema dell'incontro che avrà luogo dalle 9 alle 13 nella sala Pieratelli.