Sanità, il modello romagnolo nell'era del covid: il dottor Giuseppe Benati interverrà all'Health Care Summit di Politico Europe

La pandemia di Covid-19 ha influenzato, a lungo termine, la struttura, la velocità e il finanziamento dei sistemi sanitari in Europa? Fino a che punto questa emergenza sanitaria ha messo a nudo le debolezze produttive? E cosa ha rivelato sull'impatto della politicizzazione del processo decisionale in materia di salute? orte del successo delle sue precedenti edizioni, l'Health Care Summit di "Politico" torna per la sua sesta edizione il 27-28 ottobre a Bruxelles ed online. Attraverso interviste esclusive, tavole rotonde, questo evento di alto livello riunirà giornalisti e leader di pensiero globali per approfondire le politiche europee su Covid-19 e molti altri argomenti chiave nel campo sanitario.

Giovedì 28 ottobre, alle 12,30, il dottor Giuseppe Benati, Direttore del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità di Forlì-Cesena, porterà davanti ad una platea internazionale l'esperienza del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità di Forlì-Cesena alla tavola rotonda dal titolo "What role should regional actors have?", moderata dal reporter di Politico Europe, Ashleigh Furlong. Interverranno inoltre Valentina Polylas director, co-chair, European Regional and Local Health Authorities, European Alliance for Value in Health; Layla McCay, director of policy at the Nhs Confederation; e Nathalie Berger, director, support to member state reforms, Dg Reform, European Commission.

Il collegamento tra la redazione di Politico Europe e la Romagna è avvenuto grazie ad un servizio realizzato dal giornalista Carlo Martuscelli nei mesi scorsi sulla Casa della Salute di Forlimpopoli "When smaller is better: Italian health care goes local after pandemic", "Quando piccolo è meglio: la sanità italiana diventa locale dopo la pandemia" (https://www.politico.eu/article/italy-health-care-hospital-local-coronavirus-pandemic/), dove si segnalava il modello assistenziale-organizzativo che raccoglie tutta l'assistenza al paziente cronico, le cure primarie e la medicina territoriale. Per ulteriore informazioni è possibile consultare il portale "https://www.politico.eu/healthcare-summit/#Program".