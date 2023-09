Sanità, inaugura la Casa della Comunità di Predappio. Porterà il nome del dottor Giuseppe Sanchini

Sabato alle ore 15 verrà inaugurata e intitolata a Giuseppe Sanchini la casa della Comunità del Comune di Predappio. La cerimonia si svolgerà alla presenza del sindaco Roberto Canali e di Francesco Sintoni, direttore del Distretto Sanitario di Forlì dell’Ausl Romagna. Seguiranno le presentazione del progetto “Predappio, città amica delle persone con demenza” iniziativa che ha preso il via già otto mesi fa con la firma del protocollo d’intesa tra il Comitato Anziani di Predappio, l’Ausl della Romagna, l’Aui (Alzheimer Uniti Italia) e il Comune di Predappio.

Interverranno Ester Celli, Presidente del Comitato Anziani con il contributo “Predappio città amica: un progetto capillare nel territorio predappiese”, Giuseppe Benati, direttore del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità, Unità operativa Geriatria di Forlì, che esporrà “Comunicare e rappresentare in modo etico e inclusivo la demenza e le persone con demenza”; Manuela Berardelli, presidente Aui Nazionale; Susanna Cipollari, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice Afam che parlerà di “Città amica della persona con demenza: utopia o realtà?”, il professor Rabih Chattat, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica dell’Università di Bologna – Campus di Cesena, che presenterà il contributo “Comunità amica, inclusione sociale per vivere bene con la demenza”. Modererà l’incontro l’assessora al Welfare Francesca Farolfi.

Il progetto ha molteplici scopi: facilitare lo svolgimento delle attività quotidiane della persona con diagnosi di demenza mediante la creazione di un clima di accettazione e di sostegno a livello locale, fare interventi di prevenzione della patologia, instaurare una collaborazione ed un legame di profonda fiducia fra la comunità cittadina e la persona affetta da demenza. Ad oggi, grazie a questo progetto, sono già stati realizzati, sul territorio predappiese, diversi interventi a favore delle persone con demenza e dei loro familiari.

Come prima misura è stato realizzato un questionario rivolto a tutti i commercianti del paese per capire se gli era mai capitato di interagire con persone malate di demenza e per valutare una loro disponibilità a partecipare a proposte formative e divulgative. Per questa attività è stata coinvolta una delle operatrici del territorio, una figura importante che è già di supporto ai nuclei familiari anziani fragili. A ottobre 2022 è stata realizzata una formazione rivolta agli operatori delle strutture per anziani del territorio di Predappio, ai dipendenti comunali, agli operatori della casa della salute e ai volontari del Comitato Anziani, tenuta dalla dottoressa Elena Mariani del Cdcd dell'Ausl Romagna. Sono stati proposti utili spunti non solo per conoscere la malattia, ma anche per trovare strategie per affrontare eventuali comportamenti disfunzionali.

È stata inoltre incaricata dal Comitato Anziani la psicologa Sonia Sassi, che ha già svolto percorsi domiciliari per le persone con diagnosi di disturbo cognitivo. È stato attivato uno sportello di primo livello con il contatto diretto con l'assistente sociale dell'area anziani del Comune di Predappio Fausta Martino e uno di secondo livello con l'attivazione, all'interno della sede del Comitato Anziani di servizi a supporto dei familiari. Era stato ipotizzato un corso di memory training rivolto a circa dieci persone, un percorso utile per prevenire le demenze, ma vista l'altissima richiesta ne sono stati realizzati tre ed è in corso la programmazione del quarto. A seguito della conclusione dell’evento, alle ore 17, seguirà un piccolo buffet organizzato dal Comitato Anziani. L’evento si svolgerà presso la casa della salute di Predappio in via Trieste, 4. In caso di maltempo la presentazione del progetto “Predappio, città amica delle persone con demenza” si svolgerà presso la sala Europa, in via Marconi, 17 a Predappio.