Sanità, l'assessore regionale Paolo Calvano in visita alla cooperativa Elcas

L’assessore regionale Paolo Calvano ha fatto visita venerdì mattina alla European Life Ambulance System (Elcas), la cooperativa sociale che si occupa di trasporti sanitari ed è accreditata dalla Regione Emilia-Romagna nell’elenco delle strutture abilitate per attività di trasporto-soccorso infermi. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche Barbara Rossi, assessora al Welfare del Comune di Forlì, e i vertici di Confcooperative Romagna, sono stati raccontati i progetti di inserimento lavorativo di persone con disabilità e in condizione di svantaggio che avvengono proprio grazie alla cooperativa sociale. Inoltre, tramite una simulazione, sono stati presentati gli innovativi progetti di sanificazione e sicurezza dei mezzi sanitari. In particolare quello realizzato in collaborazione con Autronica Multimedia e Progel Engineering per il telecontrollo del mezzo.

"Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questa bella giornata di condivisione che ha interessato la nostra cooperativa - evidenzia Maurizio Zaccarelli, presidente di Elcas -. In particolare l’assessore Calvano, il consigliere regionale Massimo Bulbi, Patrizia Graziani in rappresentanza del cda della Fondazione CR, Maria Teresa Montella della direzione sanitaria Irst, il dottor Cesare Bini in rappresentanza del presidio ospedaliero di Forlì, le coordinatrici dei 118 Antonella Prosapio e Francesca Fuzzi, Giorgio Ricci ex funzionario Ausl, il dottor Antonio Sosti in rappresentanza del presidio di Cesena, l’assessora al Welfare del Comune di Forlì Barbara Rossi, Andrea Bassi della cooperativa Prosit, Omar Malpezzi di Autronica, Luca Sollieri di Progel Engineering e i rappresentanti di Olmedo Ambulanze. Infine ringraziamo anche Confcooperative Romagna che era presente con il direttore di Confcooperative Emilia-Romagna Pierlorenzo Rossi, il segretario di Confcooperative Romagna Mirco Coriaci e la funzionaria welfare Katia Gulino".