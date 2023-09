Sanità, la disattivazione del portale Log80. L'Ausl: "Va rispettata la normativa sulla protezione dei dati personali"

La disattivazione del portale Log80 a disposizione dei medici di base? L'Ausl Romagna torna a chiarire che si è trattata di un'operazione necessaria al fine di "rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali che, come per tutti i nostri dipendenti, deve essere osservata anche dai medici di medicina generale; tale normativa non prevede l’accesso indiscriminato dei medici di base alle cartelle cliniche dei pazienti".

"La consultazione da parte dei medici di base della documentazione relativa ai pazienti è prevista invece formalmente tramite l’accesso alla Rete "Sole", che fa capo unicamente alla Regione - viene ricordato dall'azienda sanitaria -. Allo stesso modo non può essere preteso che – per consentire ai medici di eludere i malfunzionamenti che si sono registrati nella Rete "Sole" – venga dato loro accesso a uno strumento come la cartella clinica, ben diverso sul piano normativo e di contenuto dal portale "Sole", a loro espressamente dedicato".

"La circostanza che i medici di base di Forlì ritengano per la loro attività “indispensabile” poter consultare in maniera incondizionata le cartella cliniche dei pazienti può al più formare oggetto di una loro istanza da avanzare sul piano normativo e non una problematica da sottoporre a questa Ausl, totalmente priva di potere decisionale in merito - prosegue l'Ausl Romagna -. Pertanto, pur condividendo la necessità sempre vera che gli strumenti di lavoro siano adeguati alle esigenze professionali e performanti tecnicamente (e su questo abbiamo già avanzato le nostre sollecitazioni a Lepida), non può essere richiesto alla Ausl Romagna di agire in modo contrario a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Continuare a confondere i due piani della discussione è fuorviante, poco utile, financo pretestuoso".