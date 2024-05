Sanità, personale impegnato in un concorso pubblico: chiudono per un giorno tre sportelli ospedalieri

Mercoledì 29 maggio alcuni sportelli di prenotazione, collocati negli ospedali e nelle Case di Comunità della Romagna, saranno chiusi per la partecipazione del personale ad un concorso pubblico. Saranno chiusi al padiglione "Morgagni" dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" il Centro Interno di Prenotazione e l'Ufficio Accettazione Ricoveri, mentre al Padiglione Allende sarà chiuso lo Sportello amministrativo accettazione endocrinologia e diabetologia. Gli utenti dovranno recarsi direttamente negli ambulatori per ricevere le prestazioni e nelle unità di degenza per i ricoveri. Nei restanti punti Cup, Cip e Front Office ospedalieri la partecipazione del personale al concorso pubblico determinerà l’apertura degli sportelli con un numero ridotto di operatori.