Sanità, possibili disagi a causa di uno sciopero fissato per l'intera giornata dell'8 Marzo

Prestazioni sanitarie a rischio nella giornata di mercoledì. L'Ausl della Romagna informa tutta la cittadinanza dello sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratti precari e atipici, indetto dalle Associazioni Sindacali Slai Cobas per il sindacato di Classe e Cub. Lo sciopero è fissato per l’intera giornata dell’8 marzo. Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.

