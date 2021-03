Sanità, sciopero regionale proclamato dall'Usb: "Assicurati i servizi pubblici essenziali"

L'Unione Sindacale di Base ha proclamato per venerdì uno sciopero generale regionale di tutto il personale del Servizio Sanitario Nazionale, delle Aziende di sanità privata, Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (Asp), Cooperative sociali, associazioni e società operanti anche in appalto, concessione e in accreditamento nei servizi sanitari e socio sanitari. L'Ausl Romagna informa che "nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi".