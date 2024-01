Sanità, si rafforza la rete oncologia Ausl-Irst: al via la formazione dei coordinatori oncoematologici

Proseguire il percorso di consolidamento della Rete Oncologica territoriale e del Comprehensive Cancer Care and Research Network, partendo dalla formazione delle figure che progetteranno la gestione e il miglioramento della qualità del percorso terapeutico dei pazienti romagnoli. Ausl Romagna e Irst "Dino Amadori" Irccs hanno organizzato giovedì al Centro residenziale universitario di Bertinoro, il primo di una serie di appuntamenti riservati, in particolare, ai 18 coordinatori dei gruppi di patologia oncoematologici interaziendali, professioniste e professionisti selezionati tramite bando interno ai due enti con l’obiettivo di condividere, armonizzare e migliorare sempre più i percorsi di cura di tutti i pazienti romagnoli con specifiche patologie tumorali.

Il primo evento si è tenuto sul tema “Lo sviluppo del ruolo del Coordinatore del Gruppo Multidisciplinare di Patologia nella Rete Oncologica della Romagna”, e sono intervenuti il direttore generale dell'Ausl Romagna, Tiziano Carradori e il direttore generale dell'Irst "Dino Amadori" Irccs, Lorenzo Maffioli. Con loro la Francesca Bravi, direttrice sanitaria Ausl Romagna, la dottoressa Ilaria Massa (Outcome Research Irst), la dottoressa Caterina Florescu della Direzione Strategica dell'Ausl Romagna e Roberto Grilli, direttore della Unità Operativa Ricerca Valutativa e Policy dei Servizi Sanitari dell'Ausl Romagna.

I coordinatori hanno preso parte a tavoli tecnici partecipati e hanno anche seguito delle proposte formative che li hanno messi a confronto con esperti come Francesco Bentini, attore e improvvisatore, con un passato da medico, che ha proposto dei case history sui quali i coordinatori hanno potuto mostrare le proprie capacità di problem solving. Altro momento importante è stata la relazione del dottor Alberto Deales, già direttore sanitario al Policlinico Umberto Primo di Roma, sul tema della relazione come chiave di volta dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (Pdta).

La formazione rivolta ai neonominati coordinatori dei gruppi multidisciplinari proseguirà in un percorso flessibile di accompagnamento dei professionisti, che si articolerà nel corso dei prossimi due anni, attraverso momenti di confronto, approfondimento di tematiche specifiche e verifica dei processi e dei risultati attesi. L'obiettivo è che le radici di questo percorso si fondino nella costruzione dello stesso insieme ai destinatari della formazione, partendo da obiettivi condivisi, bisogni formativi espressi e analisi congiunta dei contenuti da esplorare e delle possibili criticità da affrontare.

“Questo appuntamento rappresenta un’importante tappa di un percorso più ampio - afferma Carradori - teso a massimizzare e migliorare, su tutta la rete territoriale, la cura e l’assistenza per i pazienti colpiti da malattie neoplastiche. Un’occasione, inoltre, per confrontarsi e per sviluppare ambiti di ricerca e di valutazione dei risultati”. "Si tratta di un momento importante - aggiunge Maffioli -, perché da oggi si inizia a dare sostanza a un progetto ambizioso e necessario per i pazienti, il territorio, i professionisti e le Istituzioni. Grazie alla stretta collaborazione fra l'Ausl Romagna e l'Irst Irccs di Meldola prende corpo un sistema integrato di competenze cliniche e di ricerca oncologica al fine di consentire una erogazione, in tutta la Romagna, di standard uniformi di prevenzione, diagnostica e cure secondo i più aggiornati elementi scientifici".