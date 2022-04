Sanità, il sindacato degli infermieri proclama una giornata di sciopero: possibili disagi

Infermieri e tutto il personale sanitario non medico, afferenti alle qualifiche contrattuali del Comparto della Sanità operanti nelle Ausl, nelleaziende ospedaliere e negli enti della sanità pubblica italiana, pronti ad incrociare le braccia. Lo sciopero è stato indetto dall’associazione sindacale Nursing up con adesione dei sindacati Coina e Sicambiacon per l’intera giornata di venerdì. "Nelle giornate dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa", informa l'Ausl.