Dan Sanremo alla Fabbrica delle Candele: i Santa Balera cantano con i ragazzi del progetto 'Musica sociale a Forlì'

I Santa Balera saranno protagonisti domenica alle 18.30 alla Sala Teatro della Fabbrica delle Candele, in un evento che sarà un incontro di giovani musicisti più che un concerto. Insieme alla band, saliranno fatti sul palco i ragazzi che stanno partecipando al progetto "Musica sociale a Forlì" in corso alla Fabbrica delle Candele da marzo, con cui suoneranno un brano. Reduci dall’esibizione a Sanremo e da un concerto tenuto il Primo Maggio a Savignano sul Rubicone, la Santa Balera, nata da un’intuizione del patron del Mei di Faenza Giordano Sangiorgi, sta valorizzando in tutta Italia la musica della Romagna.

“Siamo felici che la Santa Balera abbia accettato l’invito di No.Vi.Art per un momento di confronto e di scambio a suon di note con i ragazzi del progetto Musica sociale a Forlì - spiega Maria Teresa Indellicati, presidente dell’associazione - Sotto la guida dei maestri Giuseppe Zanca e Gioele Sindona, dieci giovani e giovanissimi strumentisti provenienti dalle scuole di musica del territorio stanno esplorando jazz e swing, musica d’insieme e di improvvisazione, generi e modalità per loro inconsueti”.

“Scopo del progetto è mostrare ai giovani strumentisti le tante declinazioni della musica, oltre ad amalgamare in un ensemble i talenti dei singoli lasciando loro spazio, ma allo stesso tempo mettendoli al servizio di un’armonia collettiva. L’improvvisazione consente così ai singoli esecutori di prendersi spazi e momenti di libertà, nel rispetto delle regole che comunque stanno alla base di questo linguaggio e nell’ascolto costante con gli altri membri del gruppo”.

Questo concerto, che sarà ad ingresso libero, è anche l’occasione per ridare valore alla musica romagnola che negli ultimi anni era stata messa in secondo piano. “Non esiste bella o brutta musica, esiste soltanto musica fatta bene o fatta male - sottolinea il maestro Giuseppe Zanca, musicista e direttore artistico del progetto "Musica sociale a Forlì" - e con questa iniziativa vogliamo promuovere la musica della Romagna, perché rappresenta il nostro territorio. In altre zone dell’Italia come la Puglia o la Sardegna viene giustamente messa in primo piano e dobbiamo farlo anche noi, perché rappresenta un nostro patrimonio, un genere che deve essere elogiato. Il concerto di domenica è quindi la dimostrazione che i giovani devono avvicinarsi al liscio e alla musica della nostra terra”.

I Santa Balera, che hanno cinque degli undici membri della band di Forlì, sono anche un esempio per i giovani che vogliono fare musica ed entrare in questo mondo. “Voglio far vedere ai ragazzi che frequentano il corso che possono anche loro compiere un percorso per salire su un palco e che tutti hanno la possibilità di farlo - dice il maestro Luca Medri, direttore CosaScuola Music Academy -. CosaScuola Music Academy e il Mei hanno portato avanti il progetto Santa Balera selezionando 70 ragazzi diventati poi 11, dando loro la possibilità di esibirsi e di suonare genere musicali differenti che ben si sposano insieme. Abbiamo fatto capire loro che i generi musicali non esistono, ma soltanto il divertimento e la voglia di suonare con gli altri”.

I Santa Balera sono attesi da un lungo tour nei prossimi mesi ‘nato grazie alla visibilità che ha dato loro Amadeus e il Festival di Sanremo con ben 13.500 persone che hanno assistito alla loro esibizione’ sottolinea Giordano Sangiorgi, patron del Mei e ideatore del progetto, “e questo testimonia quanto la musica nazionalpopolare come il liscio debba essere promossa: noi lo abbiamo fatto con ragazzi che mettono passione e disciplina in quello che fanno e si meritano di vivere queste emozioni”.