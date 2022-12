I Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara. Animazione per i bimbi, esposizione di mezzi e una vetrina speciale

Domenica si celebra Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Alle 9 sarà deposta una corona alla lapide in memoria dei Vigili del Fuoco caduti nella sede centrale intitolata al vigile del fuoco Lorenzo Facibeni. Alle 10 sarà celebrata dal vescovo Livio Corazza la messa in Duomo. A seguire e per tutta la giornata sarà possibile ammirare in piazza Duomo i mezzi e le attrezzature in dotazione al comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena e "Pompieropoli, diventa pompiere per un giorno", percorso destinato ai bambini per diffondere la cultura della sicurezza. In caso di maltempo la manifestazione sarà svolta al comando Vigili del Fuoco di Forlì. In Corso Garibaldi 45, al palazzo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è stata allestita una vetrina che riproduce un intervento di soccorso ed esposte alcune attrezzature e modellini di automezzi. Sarà visibile fino a lunedì.