Santa Barbara, giornata di consegna di benemerenze al comando dei Vigili del Fuoco

Sono state consegnate dal prefetto di Forli-Cesena Antonio Corona e dal comandate provinciale Annalicia Vitullo Annalicia le benemerenze ai Vigili del Fuoco che hanno prestato servito in passato a chi lo sta facendo da quindici anni e a chi con un impegno non comune, ha reso nell’anno che sta per concludersi particolarmente lustro al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, apprezzato e formalmente riconosciuto dalle figure più alte del Corpo Nazionale. La cerimonia si è svolta al comando provinciale "Lorenzo Facibeni".

A Marzio Salvi è stato consegnato l'encomio del capo dipartimento "per lo straordinario altruismo e le spiccate qualità umane e professionali dimostrate il 27 dicembre 2021 nel comune di Cesena soccorrendo, mentre era libero dal servizio, due minori ed un’anziana disabile in un edificio in fiamme: la tempestività del soccorso consentiva il salvataggio degli interessati e la messa in sicurezza dell’area”.

Apprezzamento del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ai capo reparto Paolo Lugaresi e Gabriele Picciau "per la professionalità e le capacità espresse nella predisposizione delle procedure e delle attrezzature per i nuovi corsi per addetti antincendio" e all'ispettore Giuseppe Ferreri "per la professionalità e le capacità espresse nella realizzazione dell’ipertesto per la consultazione del materiale didattico destinato ai formatori degli addetti antincendio".

Apprezzamento del direttore regionale al capo reparto Franco Farolfi, e ai vigili coordinatori Marco Circolari e Marco Magnani "per il contributo e la professionalità che ha permesso l’esecuzione professionale delle giornate addestrative ai rischi acquatici del personale Vigile del fuoco con abilitazioni Cra" e al vigile coordinatore Alan Vaniglini "per l’impegno con cui si è adoperato nel campo dei sistemi e attrezzature di spegnimento degli incendi e il soccorso negli incidenti stradali, nell’ambito del comando di Forlì-Cesena e a livello regionale, nonché per le eccellenti qualità dimostrate quanto a professionalità e al grande bagaglio di conoscenze maturate e condivise".

Nomina di operatore Coem Verde per i vigili del fuoco Teresa Visconti, Nicolà Ramilli e Davide D'Alleva, che potranno esere impiegato per le attività di ripresa video-fotografiche, editing video e foto. Croci di anzianità a Denis Canducci, Manuele Ricci e Claudio Salvi, tutti con la qualifica di vigile coordinatore. Commiato per il personale in pensione Mirella Ruggeri (assistente), ao capi reparto Lamberto Batani, Teseo Capacci, Giuliano Sama e Massimo Poni, all'operatore Maura Benini, all'assistente Marinella Gabanini, al dirigente Giuseppe Antonio Loberto, all'assistente Giuliana Gianfelici e ai capi reparto Mauro Santolini e Fabio Strocchi.