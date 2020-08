Santa Maria del Fiore, sboccia un messaggio di speranza: la scuola non chiuderà

Sboccia un messaggio di speranza per il polo scolastico Santa Maria del Fiore. Ha infatti avuto luogo un importante incontro tra Madre Soccorsa, Generale delle Ancelle del S. Cuore di Lugo, affiancata dalla vicaria, suor Lorena, dall'economa, suor Silvia, dalla consigliera, suor Michela; e il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, affiancato dal vicario per la scuola, don Enrico Casadio; nonché il presidente della Fondazione Angeli Custodi, Don Marco Muratori, di Cesena, affiancato dalla vicepresidente Fism Forlì Cesena, Anna Maria Di Cicco.



Insieme alla direttrice della scuola, Suor Paola, hanno affrontato la delicata situazione del Polo scolastico, convergendo decisamente nell’idea di non chiuderlo, poiché da sempre si distingue sul territorio forlivese per qualità e professionalità. "Si è apprezzata - spiegano in un comunicato congiunto di Diocesi di Forlì-Bertinoro, Istituto Ancelle del s. Cuore di Gesù agonizzante di Lugo, Fondazione Angeli custodi - la disponibilità della Fondazione Angeli Custodi a subentrare in tempi rapidi nella gestione della scuola di via Ravegnana".



La Fondazione gestisce già tre poli d’infanzia sul territorio cesenate e, da settembre, gestirà anche la scuola d’infanzia Paritaria Sacro Cuore di Rocca San Casciano. Il suo rappresentante, Don Marco Muratori, d'intesa con la Diocesi forlivese, si propone di continuare l’opera educativa che da sempre le suore hanno svolto generosamente per la formazione dei tanti fanciulli che hanno frequentato il polo scolastico nei trascorsi 78 anni. Per il passaggio di testimone ancora sono da definire i dettagli, ma il perfezionamento dell'accordo avverrà in tempi brevi, senza bruschi cambiamenti. Suor Paola, infatti, accompagnerà l’insediamento della nuova gestione e sarà il punto di riferimento per le famiglie e gl'insegnanti che hanno scelto e sceglieranno il Polo scolastico Santa Maria del Fiore, che continua a vivere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.