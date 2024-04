Santa Maria Nuova Spallicci la prima “giunta itinerante” del comune di Bertinoro

Sabato, a partire dalle ore 17 presso l'area tennis, Retro Caffè, in via della Palestra 133 a Santa Maria Nuova Spallicci, si terrà la prima “giunta itinerante” del Comune di Bertinoro. La sindaca Gessica Allegni, le assessore e gli assessori incontreranno i cittadini, per raccogliere in prima persona le segnalazioni ed ascoltare la comunità. Gli amministratori locali, oltre alle occasioni istituzionali come i consigli di zona e gli eventi organizzati, hanno pensato a questa modalità informale, concordata con i consigli di zona, per incontrare gli abitanti delle diverse frazioni del comune di Bertinoro, per ascoltare, raccogliere criticità e proposte, fare il punto sugli interventi in corso e quelli necessari. Sarà inoltre l’occasione per raggiungere i cittadini e le cittadine che meno frequentano le assemblee pubbliche e gli appuntamenti più istituzionali.

All’iniziativa saranno presenti anche i rappresentati del consiglio di zona e la presidente, Alice Gattamorta. Dal punto di ritrovo verranno poi percorse le strade della frazione per visionare i cantieri aperti, incontrare esercenti e cittadini. "Penso possa essere un'importante occasione per parlare con le cittadine e i cittadini del nostro territorio, fuori dai luoghi istituzionali, in maniera informale e diretta - precisa la sindaca Allegni - pur non essendo di grandi dimensioni, Bertinoro è composta da varie frazioni, ognuna con le proprie peculiarità. È quindi fondamentale trovare momenti di confronto diretto con chi le vive, ascoltando ciò che non va, per capire come migliorare l'azione dell'amministrazione. L’intenzione mia e della giunta è quella di raggiungere più persone possibili nelle diverse zone del Comune". Le giunte itineranti verranno replicate nei prossimi mesi anche nelle altre frazioni del Comune.