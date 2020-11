Santa Sofia, "A Natale fai un regalo al tuo paese": una lotteria per sostenere l'economia locale

A Santa Sofia, con l'avvicinarsi delle festività natalizie e in questa particolare condizione di difficoltà economica, Pro Loco e Amministrazione hanno pensato ad una iniziativa che potesse coinvolgere cittadini e negozianti e insieme alla Consulta dei Commercianti hanno ideato la lotteria "A Natale fai un regalo al tuo paese". Nel mese di dicembre i cittadini santasofiesi avranno la possibilità di acquistare al costo di 2 euro l'uno i biglietti della lotteria, in vendita negli esercenti santasofiesi che aderiranno all'iniziativa.

In palio tre maxi premi, ovvero una bicicletta elettrica a pedalata assistita unisex, una Go-Pro Hero9 e un aspirapolvere Dyson V8 Absolute, ma soprattutto oltre 50 buoni spesa, spendibili appunto entro il 30 giugno 2021 negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e presso i quali sarà possibile acquistare i biglietti.

"È un periodo difficile per tutti, in cui in molti casi ci troviamo costretti a tagliare le spese superflue - commenta l'assessore alle attività Isabel Guidi a nome dell'amministrazione -. Ciò non significa, però, che dobbiamo rinunciare a vedere le cose in positivo: una lotteria, a Natale, ci regala il sogno di una vincita inattesa e in palio abbiamo, oltre ai tre grossi premi, una serie di buoni da spendere negli esercizi commerciali di Santa Sofia: premi che 'fanno bene' a chi li riceve, ma anche al tessuto economico del nostro comune".

"In tutti questi anni i vari esercizi commerciali e le aziende del territorio ci hanno sempre sostenuto economicamente nella realizzazione delle nostre attività. In questo periodo particolarmente difficile, anche se con cifre del tutto simboliche, ci siamo voluti mettere noi al servizio di coloro che ci hanno sempre appoggiato", commenta il Presidente della Pro Loco di Santa Sofia Marco Berti.

La vendita dei biglietti, dunque, partirà ad inizio dicembre e terminerà il 3 gennaio, mentre l'estrazione finale si terrà il 6 gennaio alle 16 al Centro Culturale “Sandro Pertini” e verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Pro Loco Santa Sofia. I vincitori, per ritirare il premio, dovranno esibire il biglietto vincente e i premi vinti saranno cedibili a terzi, in quanto non nominativi. Il valore totale del Montepremi è pari ad 4.107 euro.