Santa Sofia, approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio

Nella seduta di Consiglio Comunale di Santa Sofia mercoledì è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale per le annualità 2021/2023, in base agli articoli 175 e 193 del decreto legge numero 267/2000. È stato l'assessore al bilancio Matteo Zanchini a sottolineare le principali voci della variazione, con cui si mettono subito in circolazione le risorse provenienti dalla parte libera dell'avanzo di amministrazione per un totale di 169.614,14 euro in spesa corrente.

"Tali risorse – sottolinea Zanchini - verranno utilizzate principalmente per quello che sarà il futuro Piano Urbanistico Generale (Pug), per attività culturali, servizi scolastici e manutenzioni strade. Fondi vincolati, invece, verranno utilizzati per le agevolazioni sulla TARI e sanificazioni dei locali pubblici. Anche la parte in conto capitale ha un peso notevole nell'assestamento di bilancio, specie per le spese destinate alla progettazione di importanti opere pubbliche. Questi fondi verranno destinati al progetto definitivo ed esecutivo del Bike Park, al restauro e ricollocamento dell'opera di Nagasawa nel Parco della Resistenza, ai fondi per la progettazione e la realizzazione di una ciclovia".

"L'assestamento di bilancio 2021 dimostra la solidità finanziaria del comune di Santa Sofia - dichiara il sindaco Daniele Valbonesi -. La contingenza e gli investimenti del 2020 non ci consentono di avere grandi risorse disponibili. Questa notizia, però, va vista positivamente, nel senso che nel 2020 siamo riusciti a mettere in campo quasi tutte le risorse a disposizione per contrastare gli effetti negativi generati dall'emergenza sanitaria. Mi preme, qui, sottolineare i fondi destinati alla scuola ed ai servizi ad essa collegati, come il miglioramento della qualità delle mense scolastiche, e quelli dedicati alla progettazioni per preparare gli investimenti futuri, come la ciclovia del Bidente.”