Santa Sofia, bando per i buoni spesa: domande da consegnare entro il 24 dicembre

Come era già avvenuto in primavera, anche nel mese di dicembre il Comune di santa Sofia erogherà buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Il bando, pubblicato dall'Asp San Vincenzo de' Paoli, sarà aperto fino al 24 dicembre ed è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Santa Sofia che, nel mese di novembre, si sono trovati in condizioni di indigenza o che hanno avuto una riduzione della capacità reddituale a causa dell'appartenenza ad una categoria senza ammortizzatori sociali oppure a causa del mancato inizio del lavoro o della perdita del lavoro precario.

"Purtroppo, prima della fine del 2020 è stato necessario aprire un nuovo bando per l'assegnazione di buoni spesa che, a Santa Sofia, sono destinati alle famiglie che si trovano in difficoltà economica, non solo a causa del Covid-19 - dichiara l'assessora alle politiche sociali Ilaria Marianini -. Fortunatamente abbiamo a disposizione molte risorse, per questo abbiamo alzato leggermente l'importo dei buoni spesa e speriamo di riuscire a soddisfare tutte le domande che perverranno. Come abbiamo già fatto nei mesi scorsi, qualora dovessero avanzare fondi, li destineremo alla Caritas per acquistare ulteriori beni di prima necessità a vantaggio delle famiglie indigenti, su segnalazione di Caritas e Servizi Sociali. L'obiettivo è quello di stilare le graduatorie e distribuire i buoni entro il 31 dicembre, per garantire un sostegno immediato alle famiglie".

Come fare domanda

La domanda per i buoni spesa dovrà essere presentata esclusivamente sul apposito modello, reperibile in formato cartaceo presso l'ingresso degli uffici dell'Asp e del Comune di Santa Sofia oppure scaricabile dal sito www.asp-sanvincenzodepaoli.it e dovrà essere cosegnata entro le 24 di giovedì 24 dicembre, via e-mail a covid19@asp-sanvincenzodepaoli.it o nell'apposita cassetta postale all'ingresso degli uffici dell'Asp. Infine, per offrire un ulteriore sostegno alle famiglie, è stato attivato un servizio di compilazione telefonica del modulo: i cittadini che ne vorranno usufruire potranno contattare il numero 353.3807626, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19, avendo a disposizione tutti i documenti richiesti dal modulo (estremi di carta di identità e permesso di soggiorno) e dei dati economici relativi al mese di novembre (redditi-entrate di tutti i componenti della famiglia; disponibilità bancarie o postali compresi investimenti, titoli; spese certe sostenute mensilmente come prestiti e mutui). Come previsto dal bando, l'assegnazione dei buoni spesa terrà in considerazione criteri come i redditi e le entrate oltre al numero dei componenti del nucleo familiare.

In seguito alla ricezione delle domande, entro il 31 dicembre l'Asp provvederà ad assegnare i buoni alle famiglie che ne avranno diritto. "Ricordiamo che i buoni spesa saranno nominali e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, entro il 28 febbraio 2021, presso gli esercizi commerciali del Comune di Santa Sofia che aderiranno all'iniziativa e il cui elenco sarà fornito agli assegnatari dei buoni - conclude Marianini -. Gli importi corrispondenti dei buoni spesa saranno messi a disposizione dei beneficiari secondo le modalità prescelte dal Comune di Santa Sofia mediante accredito su Tessera Sanitaria e gli assegnatari del buono dovranno semplicemente mostrare la propria tesserea sanitaria e fare scansionare il codice a barre al negoziante al momento del pagamento del conto".