Santa Sofia commemora Pasquale II, papa nel 1099 proveniente dall'Appennino forlivese

Santa Sofia commemora Pasquale II, eletto papa nel 1099. L'appuntamento è alla chiesa di Isola alle 9.30 di domenica 21 gennaio, anniversario della sua morte avvenuta a Roma nel 1118. Raniero di Bleda, figlio di Crescenzio e Alfazia, prima di intraprendere la carriera ecclesiastica che all'età di circa cinquant'anni lo avrebbe portato sul soglio pontificio, era stato monacato forse a Sant'Ellero di Galeata. Originario dell'Appennino forlivese, fu creato cardinale da Papa Gregorio VII e successivamente Urbano II lo nominò legato pontificio in Spagna e, più tardi, lo indicò quale suo successore.

Il pontificato di Pasquale II coincise col momento più drammatico delle lotte tra Papato e Impero sulla questione delle investiture. Il romagnolo divenne successore di Pietro per 18 anni, 5 mesi e 8 giorni, fu il primo Papa a regnare su Gerusalemme dopo l'impresa della prima Crociata e l'ultimo a essere eletto senza la segretezza del conclave. Di lui, nel Dodicesimo secolo Guglielmo Malmesbury lo definì "uomo che non mancava di nessuna qualità". Le sue origini da monaco vallombrosano probabilmente lo portarono dall'alta valle del Bidente ai monasteri del suo Ordine più vicini: Fiumana e San Mercuriale in Forlì. Ora riposa nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.