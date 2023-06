Santa Sofia, consegnata la borsa di studio in memoria di Giancarlo Biandronni

Si è tenuta venerdì al foyer del Teatro Mentore la cerimonia per la consegna delle borse di studio intitolate al professor Giancarlo Biandronni, istituite dal Comune di Santa Sofia con il sostegno dell’Ufficio Scolastico di ambito Territoriale di Forlì – Cesena. All'evento hanno preso parte gli amministratori del Comune di Santa Sofia, i rappresentanti dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì Cesena, che hanno premiato i vincitori.



Per l'anno 2023, gli studenti sono stati invitati a realizzare un progetto individuale dedicato alla musica come elemento fondante della vita dell'uomo, della cultura e dello sviluppo delle civiltà. 9 gli elaborati consegnati, non per forza musicali, ma anche fotografici, video o grafico pittorici. Per la sezione degli studenti della scuola secondaria di Primo Grado, il vincitore Paride Mosconi “per aver messo in evidenza con il suo elaborato grafico il ruolo della musica come disciplina che unisce i popoli e come strumento principe di dialogo interculturale.”

Per gli studenti della scuola secondaria di Secondo Grado, ha ricevuto la borsa di studio Elena Cocchi “per aver realizzato un testo musicale originale incentrato sull’importanza della musica come elemento vitale per l’uomo, centrando in pieno le indicazioni proposte nell’edizione di quest’anno della borsa di studio Biandronni.” Ad entrambi i vincitori va una borsa di studio del valore di 500 euro ciascuna, mentre a tutti i ragazzi che hanno partecipato è stato consegnato un buono del valore di 50 euro da spendere presso le cartolerie del paese.

“Abbiamo conosciuto Biandronni nelle vesti di insegnante, preside, uomo politico, ma era anche un grande amante dell'arte e della musica: proprio per questo, la musica è stata la protagonista di questa edizione del bando - commenta l'assessora alla Cultura Isabel Guidi -. La musica può essere un piacevole passatempo, un grande impegno, una scelta professionale e, sicuramente, è una presenza costante per Santa Sofia: la Banda Roveroni e l'associazione Musicale Roveroni con la sua scuola sono due pilastri locali".

“La figura di Giancarlo Biandronni è stata protagonista in tanti ambiti della vita pubblica santasofiese e tante associazioni e privati cittadini hanno voluto dimostrare l'affetto nei suoi confronti contribuendo con generosità alla raccolta fondi per la borsa di studio - commenta il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi -. Un grande ringraziamento, poi, va alla famiglia Biandronni, agli insegnanti che hanno promosso il bando tra i loro studenti e alla professoressa Maria Silvia Spighi, promotrice di questo evento".