Santa Sofia, da una raccolta fondi ecco un passeggino motorizzato per i bimbi del nido

C'è una bella novità per i bambini del Nido Fiocco di Neve di Santa Sofia: da alcuni giorni, infatti, i piccoli hanno ricevuto in dono un passeggino motorizzato a 6 posti che permetterà di organizzare tante divertenti uscite in paese anche in compagnia di chi, ancora, muove solo pochi passi. Tutto questo è stato possibile grazie ad una speciale raccolta fondi di cui si è fatta portavoce Pro Loco Santa Sofia, che ha ben presto coinvolto un grande numero di associazioni e di privati cittadini entusiasti di potere contribuire all'acquisto di un mezzo di spostamento tanto utile ai bambini.

Il passeggino, poi, è stato ufficialmente donato ad Asp San Vincenzo de Paoli che lo ha consegnato alle educatrici del Nido Fiocco di Neve. “Questo gesto generoso ci rende davvero felici - commenta Ilaria Marianini, presidente dei Soci dell'Asp -. La comunità santasofiese si dimostra sempre molto solidale e ha manifestato enorme sensibilità verso la fascia dei piccoli. In breve tempo, sono stati raccolti i fondi per questo importante acquisto, finanziato per il 43% grazie alle donazioni dei privati cittadini, a cui si sono aggiunti gli importi devoluti dalle associazioni”.

Tante, appunto, sono le associazioni che hanno risposto alla chiamata: Associazione Musicale “C. Roveroni”, Auser Santa Sofia, Avis Santa Sofia, CIF Santa Sofia, Coop di Consumo del popolo, Corpo Bandistico “C. Roveroni”, GKS Santa Sofia, Pro Loco

Corniolo Campigna, Pro Loco Spinello, Pro Loco Santa Sofia, Sophia in Libris, SpazioArte e Tre Ponti Alto Bidente.

“Ringraziamo chiunque abbia contribuito all'acquisto del passeggino, che va ad arricchire i servizi del Nido Fiocco di Neve, una struttura dal grande valore per le famiglie santasofiesi e su cui tanto investe anche l'amministrazione comunale”, conclude Marianini.