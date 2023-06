Santa Sofia, dal bando "Borghi" oltre 840mila euro per imprese e associazioni

Il “Bando Borghi” del Pnrr non si limita a portare al Comune di Santa Sofia un finanziamento pari a 1.600.000 euro per la realizzazione di interventi materiali e immateriali utili al rilancio culturale e sociale del capoluogo e delle frazioni, apre anche la strada ad un ulteriore finanziamento di 843.350,53 euro per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse. "Questo significa che anche l'iniziativa privata, di imprenditori o associazioni, potrà accedere a importanti finanziamenti - sottolinea il Sindaco Daniele Valbonesi -. Nei mesi scorsi il Comune aveva indetto una manifestazione di interesse e ben 14 attività avevano risposto alla chiamata. Ora è il momento di concretizzare idee e progetti, per accedere alle risorse ministeriali e dare nuovo impulso alle attività locali".

'Avviso Imprese Borghi è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei Borghi per il sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale. Le domande possono essere presentate a Invitalia sino alle ore 18.00 dell'11 settembre. Successivamente, sarà avviata la valutazione delle proposte pervenute secondo le modalità descritte nell'avviso e sarà stilata conseguentemente una graduatoria di merito su base regionale e per singolo Progetto di rigenerazione culturale e sociale.

Possono presentare domanda di finanziamento micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, incluse le ditte individuali e le società cooperative; le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, gli Enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al “Runts”; persone fisiche che intendono realizzare un’attività da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni; e imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli.

“Mi preme sottolineare che il bando non preclude l’invio delle domande anche a coloro che non avevano partecipato alla manifestazione di interesse - sottolinea l'assessore alle attività produttive Isabel Guidi -. L'importante, invece, è che i progetti siano coerenti con la strategia del progetto locale e che si ricolleghino alle finalità di sviluppo turistico e di attività culturali. Il finanziamento ministeriale è una grossa opportunità per le imprese e le associazioni della nostra zona, che negli ultimi anni, nonostante le ripetute difficoltà dettate dalle varie emergenze, hanno comunque potuto godere di bandi e finanziamenti: dal recente bonus bollette al bando del GAL, per citarne un paio". Per la presentazione del bando emanato dal Ministero della Cultura, è convocato un incontro pubblico il giorno martedì alle ore 20,30 presso la sala consigliare del Comune di Santa Sofia: le imprese e associazioni sono invitate a partecipare per conoscere meglio il bando e proporre eventuali quesiti.