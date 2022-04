Santa Sofia e Galeata, la salute dei bimbi in primo piano: corsi sulla sicurezza e massaggio infantile

Proseguono alacremente le attività del Polo Unico Centro per le famiglie e Informagiovani di Santa Sofia e Galeata, gestito dalla coop. Fare del bene per Asp San Vincenzo de' Paoli. “Il 2022 si è aperto con tante novità per le famiglie - sottolinea l'assessora Ilaria Marianini -. Penso alla box di benvenuto per i nuovi nati, al progetto di riuso eco-solidale, ma anche al corso che si sta tenendo proprio in queste settimane, a cui i genitori potranno partecipare on line, riunendosi però presso il Centro Culturale Pertini per avere, comunque, un momento di confronto e di scambio".

In queste settimane, infatti, in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, si sta svolgendo una serie di incontri sulla salute e la sicurezza dei bambini da 0 a 6 anni tenuti da medici e pediatri di Ausl Romagna, con particolare riferimento a problematiche che, spesso, rappresentano motivo di consulenza e/o accesso presso il Pediatra o la Pediatria Ospedaliera attraverso il Pronto Soccorso.

Si tratta di incontri durante i quali raccogliere indicazioni utili per affrontare con tranquillità e sicurezza le emergenze legate alla quotidianità. Questo il programma 27 aprile "Febbre, dolore, vomito, diarrea e...."; 5 maggio "Respira male e mangia anche poco? Tosse, bronchite, raffreddore e allergie"; 11 maggio "Traumi dalla testa ai piedi e piccole ustioni"; e 24 maggio "Situazioni che fanno paura: inalazione di corpo estraneo e ingestione di sostanze". Gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 22.30 e si potranno seguire on line dal Centro Culturale Sandro Pertini, previa iscrizione.

Inoltre, sulla scia del successo riscontrato nelle edizioni passate, torna anche il corso di massaggio infantile, in programma dal 30 aprile al 28 maggio negli spazi della scuola d'infanzia “Salvo d'Acquisto” di Galeata. Il corso sarà tenuto da Erika Ruffili, iscritta all'Aimi (Associazione Italiana Massaggio Infantile) da oltre 3 anni e Doula, ovvero colei che protegge, sostiene e custodisce i momenti che ruotano attorno alla gravidanza, al parto e al dopo parto.

Per informazioni o iscrizioni, è possibile rivolgersi allo sportello del Centro Per le Famiglie via email centrofamigliesanta@libero.it o al numero 338 1599077. Inoltre, lo sportello è aperto ogni lunedì dalle 15 alle 17 nella Biblioteca Comunale di Santa Sofia e ogni giovedì dalle 9.30 alle 12.30 presso il Comune di Galeata.