Santa Sofia, il nuovo sistema di raccolta porta a porta fa balzare il dato della differenziata: superato l'86%

A Santa Sofia la raccolta differenziata tocca nel mese di gennaio l'86,5%. A cinque mesi dall'inizio del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta e dopo oltre 3 mesi dalla rimozione dei cassonetti per la raccolta indifferenziata dalle sedi stradali, l'amministrazione comunale fa il punto sull'andamento della raccolta rifiuti. I dati divulgati da Hera, spiega l'assessore all'Ambiente Tommaso Anagni, mostrano "un andamento positivo e incoraggiante, che dimostra come il sistema adottato sia funzionale per il nostro territorio. Sicuramente ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare e su cui stiamo lavorando, ma l’obiettivo regionale del 65% di raccolta differenziata per le zone montane è già stato ampiamente superato".

Per quanto riguarda gli aspetti critici, nei prossimi mesi verranno eseguiti lavori di miglioramento delle postazioni stradali in cui si trovano i cassonetti, verranno aggiunti contenitori per la raccolta di olii alimentari nel capoluogo e anche nelle frazioni di Corniolo e Spinello, così come verranno collocati nuovi raccoglitori di abiti usati. Confermati il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti (per attivare il ritiro, Servizio Clienti 800.999.500) e il Servizio Ecomobile presente in via P. Nefetti 60 ogni martedì dalle 8 alle 17 e il primo e terzo sabato del mese dalle 9 alle 12.

Da settembre, l'adozione delle buone pratiche di separazione dei rifiuti da parte dei cittadini santasofiesi ha portato ottimi risultati, così come i costanti controlli da parte delle forze dell’ordine: “Il merito va in primis ai cittadini, che si sono velocemente abituati al nuovo sistema di raccolta - commenta il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi -. Certamente ci sono stati episodi spiacevoli di abbandono rifiuti e, in questi casi, è stato fondamentale l'intervento di carabinieri forestali e polizia provinciale ai quali va il nostro ringraziamento per il prezioso lavoro svolto nelle azioni di controllo dei rifiuti abbandonati".

Per il futuro, la previsione è quella di raggiungere una produzione annua pro capite di rifiuto indifferenziato pari a 150 chili: "Se venisse confermato questo dato, e l’andamento è positivo, potremmo anche noi rientrare trai i comuni ricicloni del forlivese”, conclude Anagni. Sono a disposizione la App e il sito “Il Rifiutologo”, per indicazioni sul corretto smaltimento dei vari tipi di rifiuto. Per informazioni, sono a disposizione il Servizio Clienti Utenze domestiche 800.999.500 e il Sevizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.