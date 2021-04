Santa Sofia in lutto: il coronavirus si porta via anche Giancarlo Biandronni

Il covid-19 si è portato via l'ex assessore, consigliere comunale, presidente della comunità montana e preside per circa quarant'anni dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia Giancarlo Biandronni. Aveva 76 anni. "E' una giornata particolarmente drammatica per il Comune di Santa Sofia, la più drammatica che ho vissuto da quando sono sindaco e penso forse la più drammatica anche per i miei predecessori dato che dal dopoguerra non ci sono stati periodi così difficili e così duri", sono le parole pronunciate dal primo cittadino Daniele Valbonesi nel consueto bollettino serale sull'emergenza covid-19, con 22 nuovi posivi e 129 casi attivi (tre dei quali ricoverati). Biandronni era "una persona stimata e conosciuta da tutti", "e quando i tempi lo permetteranno ci sarà un giusto ricordo". Lascia la moglie Silvia ed i figli Alessandro e Francesca.