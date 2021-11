Santa Sofia in lutto: si è spento in Camerun Don Giacomo

Santa Sofia piange la scomparsa del sacerdote camerunese Bidject Fils Jaques Victor, per tutti Don Giacomo. "Era tornato nel suo paese dopo un periodo passato a Santa Sofia, dove avevamo celebrato assieme il conferimento della cittadinanza italiana in municipio - ricorda il sindaco Daniele Valbonesi -. Per 10 anni aveva reso servizio nella parrocchia di Santa Sofia ed era molto legato alla nostra comunità tanto da continuare nella collaborazione in diverse opere nel suo paese, in Camerun. Mancherà tanto a tutti coloro che lo hanno conosciuto".