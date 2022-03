Santa Sofia, incontro con i giovani alla Milleluci

L'Amministrazione comunale di Santa Sofia, sabato 19 marzo alle 16:30 apre le porte della "Sala Milleluci" a tutti i ragazzi. L'invito è rivolto a tutti gli under 30, con cui l'amministrazione desidera condividere i progetti e le idee per un luogo che torna fruibile per concerti, mostre, feste, serate a tema, convegni e altro. L'incontro è finalizzato a raccogliere idee e proposte da parte dei giovani, per capire le loro necessità e provare a realizzare insieme eventi di varia natura.

"Ora che la Milleluci è tornata di nuovo fruibile, anche grazie al contributo della Pro Loco di Santa Sofia, vorremmo che diventasse un luogo di incontro e socializzazione. Per questo desideriamo confrontarci con la visione e la vivacità delle nuove generazioni, che ci auguriamo possano vivere questi spazi", dice il sindaco Daniele Valbonesi.