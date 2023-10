Santa Sofia, iniziato il corso di lingua italiana per donne straniere a cura dell'Auser

Ha preso il via alla sede dell’Auser di Santa Sofia, in piazza Matteotti 4, il corso di lingua italiana per donne straniere: un ciclo di due incontri settimanali della durata di tre mesi, che ha l’obiettivo di insegnare i primi elementi di alfabetizzazione e di comunicazione orale. Le lezioni si tengono ogni lunedì e venerdì, dalle 15 alle 16. Per informazioni, contattare la segreteria del Centro, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17, al numero 0543 930098.