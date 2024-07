Santa Sofia, la biblioteca 'Foglietta' punto d'incontro per i giovani: aperture speciali per tutto il mese di luglio

Per tutto il mese di luglio, il giovedì mattina è prevista una apertura speciale della Biblioteca Comunale “L. Foglietta” di Santa Sofia: dalle 10 alle 13, gli spazi saranno punto di incontro per i ragazzi, che potranno trovare uno spazio in cui studiare, sfogliare i libri, collegarsi al wifi per motivi di svago o, semplicemente, incontrarsi, confrontarsi e programmare le settimane estive. Durante le aperture speciali, inoltre, i giovani potranno contare sulla presenza di una educatrice, che potrà offrire supporto e organizzare insieme ai ragazzi le future attività. Si tratta di un’iniziativa gratuita, facente parte del progetto “Benessere in Comune” finanziato dal dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e co-finanziata dal Comune di Santa Sofia. Per informazioni, è possibile contattare lo Sportello Unico di ASP San Vincenzo de' Paoli, tel.335 872 6933 (anche whatsapp) sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it