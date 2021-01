Santa Sofia, la neve non ferma i controlli anti-covid: 15 multe in poche ore

Domenica nevosa in quel di Santa Sofia. A fare il punto è il sindaco Daniele Valbonesi. "La situazione è monitorata e sono in campo mezzi e addetti. Le strade comunali e provinciali sono tutte percorribili, a parte la sp94 già chiusa da alcuni giorni". Il maltempo non ha fermato i controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme anti-covid, che vedono l'Emilia Romagna in zona arancione. Solo domenica mattina, aggiorna il primo cittadino, "sono state comminate circa 15 contravvenzioni per spostamenti non consentiti".

"Dobbiamo rimanere attenti e scrupolosi nel rispettare le regole, indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, igienizzarsi spesso le mani ed evitare spostamenti ed attività non necessarie - sono le raccomandazioni del primo cittadino -. Sono sicuro che ne usciremo, ma è importante il contributo di tutti".