Santa Sofia, atto di cessione gratuito: la riprogettazione dell'ex Villaggio dello Sport parte dalla piscina e della palestra

L'Istituto per il Credito Sportivo ha donato alla cooperativa di comunità Rigenera di Santa Sofia la piscina e la palestra comprese nell’ex Villaggio dello Sport di Santa Sofia, impianto oggi gestito dalla cooperativa di comunità. L’atto di cessione gratuita è stato concluso a Roma alla presenza di Sebastiano Pepe, presidente di Rigenera. Per Confcooperative Romagna, che ha sostenuto la nascita della cooperativa di comunità e il percorso di riprogettazione dell’area sportiva, era presente Giacomo Giorgi.

"Con questa donazione - sottolinea Pierpaolo Baroni, funzionario cooperazione di comunità per Confcooperative Romagna - restituisce alla popolazione di Santa Sofia e dell’Alta Valle del Bidente un impianto che per lungo tempo è stato inaccessibile per motivi dovuti alla precedente gestione. Oggi la cooperativa Rigenera può finalmente ridare linfa ad uno spazio che ha rappresentato e, auspichiamo, tornerà a rappresentare un punto nevralgico per lo sport e l’associazionismo della vallata. Un ringraziamento particolare va fatto a Stefano Tezon di Ics che con caparbietà in questi mesi ha portato avanti il progetto di erogazione liberale a favore della cooperativa Rigenera".

Nei progetti della cooperativa, nata lo scorso anno grazie a un percorso partecipato dalla cittadinanza, il centro sportivo multifunzionale diventerà un luogo in cui potrà realizzarsi quella commistione tra vocazione turistica, ricreativa e riabilitativa storicamente riconosciuta al territorio di Santa Sofia. La riapertura della piscina e della palestra è prevista già la prossima primavera e i nuovi servizi verranno integrati con quelli già in essere nell’area quali campi da padel e attrezzature per praticare calisthenics. Nel frattempo c’è attesa anche per l’esito del Bando Borghi al quale la cooperativa Rigenera ha partecipato insieme al Comune di Santa Sofia e a Confcooperative Romagna (partner privato) e dal quale dipendono parte dei fondi per ristrutturare l’intero complesso sportivo a disposizione della cooperativa.