Santa Sofia, le piccole biblioteche si arricchiscono di nuovi volumi

Domenica una delegazione del Soroptimist Club di Forlì ha consegnato alle 7 “bibliotechine” sparse per il territorio di Santa Sofia otto scatoloni di libri. Si tratta di piccole biblioteche - free library, gratuite e senza orari che hanno la finalità di favorire la lettura. Un’iniziativa già promossa dal Soroptimist a Forlì (nel giardino Annalena Tonelli e nel parco Mariacristina Gori nel quartiere Romiti), e che ora, grazie alla fattiva collaborazione dell'associazione Sophia in Libris, coinvolge anche il territorio del Comune appenninico.

In luoghi pubblici, sono messe a disposizione di lettori, piccoli e grandi, una serie di libri in contenitori collocati all’esterno e facilmente raggiungibili dai lettori. "Sono particolarmente soddisfatta - commenta Anabela Ferreira, presidente del Club forlivese - perché si propone, ad un sempre maggiore numero di utenti, un servizio culturale già ampiamente apprezzato, che ha trovato in questo luogo il sostegno dell’associazione Sophia in Libris, che ringrazio per la disponibilità".



Nella foto, la presidente Anabela Ferreira, a sinistra, con alcune socie del Soroptimist Club Forlì di fianco ad una “Bibliotechina” a Santa Sofia