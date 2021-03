Santa Sofia, manutenzione straordinaria di diverse strade: lavori al via

Serie di cantieri stradali a Santa Sofia. Fino a sabato 3 aprile alcune aree del territorio comunale saranno infatti interessate da variazioni temporanee della circolazione dovute a lavori di manutenzione straordinaria delle strade. I provvedimenti avranno validità dalle ore 7.00 alle ore 17.30, limitatamente alle giornate in cui le aree saranno interessate dai lavori.

In via Dante Alighieri sarà istituito il senso unico di marcia, direzione monte-valle, da Via Arcangeli a Via Roma, con divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; obbligo di svolta a destra su via Roma per il traffico proveniente dalla direzione centro-monte.

Sulla strada comunale Camposonaldo (via Risorgimento e via Gentili) ci sarà il restringimento della carreggiata, con senso unico alternato regolamentato con semaforo e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. Programmati anche lavori di manutenzione straordinaria nelle frazioni di Spinello e Corniolo.